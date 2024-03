Deposito abusivo di auto e pezzi di ricambio a Roma est | Sequestrata area di 1.500 metri quadrati

Roma est, pattuglia della Polizia Locale scopre deposito abusivo di auto e pezzi di ricambio: due persone denunciate per gravi reati ambientali. La vicenda.

Una discarica abusiva a Roma est, l’ennesima. Questa la scoperta fatta dai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati in una serie di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di pezzi di auto derivanti da furti di veicoli. Ebbene, a seguito di accertamenti proprio su un veicolo risultato rubato rinvenuto su un terreno in località Colle del Sole, a Roma est, hanno svolto ulteriori verifiche in tutta l’area verde, rinvenendo una distesa di mezzi abbandonati.

La discarica abusiva a Roma est

Nella zona erano presenti infatti diversi furgoni, roulotte, autoveicoli, parti di carrozzeria, pneumatici usati e un accumulo di rifiuti speciali e pericolosi. Il tutto accatastato su una parte del terreno di proprietà privata. Tra i mezzi presenti, alcuni sono stati trovati privi di targhe e altri componenti, smontati, con il presunto fine di destinare le varie parti al commercio con autorizzato dei pezzi di ricambio usati.

La pattuglia della Polizia Locale, in campo gli agenti del VI Gruppo Torri, ha posto quindi sotto sequestro sia i veicoli, ormai in stato fatiscente, sia l’intera area. Si tratta di una zona estesa per circa 1500 metri quadrati, trasformata in un vera e propria discarica abusiva. Da stimare adesso i possibili danni ambientali causati dall’abbandono di rottami e rifiuti pericolosi a diretto contatto con il suolo senza alcuna protezione per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti all’interno del terreno.

Due le persone denunciate

A margine degli accertamenti sono state denunciate due persone, di 75 e 54 anni, individuate quali responsabili degli illeciti e che sono state denunciate per violazione per gravi reati ambientali.

Foto di repertorio