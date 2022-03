Cisterna, bambino si sente male, è grave: soccorso con l’eliambulanza (FOTO E VIDEO)

Cisterna di Latina. È appena atterrato un velivolo dell’elisoccorso a Cisterna di Latina. Siamo precisamente in via Marconi, incrocio con via Luigi Galvani, a due passi dal centro commerciale La Grangia. Qui si è raccolta un po’ di gente intorno per capire cosa stia accadendo davvero. Il fatto che ci sia questa tipologia di velivolo fa pensare ad un trasporto d’urgenza per l’ospedale.

Elisoccorso a Cisterna per un bambino

Al momento sembra escludersi l’incidente. Alcune indiscrezioni del momento parlano di un malore avvertito da un bambino nell’ultima ora. Potrebbe essere in condizioni gravi data la necessità del trasporto in volo all’ospedale. Risulta al momento che il bimbo è straniero, forse di nazionalità indiana. Attendiamo aggiornamenti sul caso.