Cisterna, con il braccio meccanico sradica 3 panchine e se le porta a casa come arredo

Cisterna di Latina. Tre panchine comunali, sradicate con l'impiego di un braccio meccanico e portate via, senza troppi giri di parole. Di mezzo c'è sicuramente qualche impulso cleptomane o, più semplicemente, l'uomo avrà pensato a come poter arredare al meglio il proprio giardino con componenti pubbliche che, di fatto, paga, e che quindi ha ritenuto poter impiegare. Ecco la notizia assurda che proviene direttamente da Cisterna di Latina e che ha letteralmente lasciato tutti di stucco, soprattutto il Primo Cittadino che alla mancanza delle panchine ha commentato: "Sono esterrefatto", e certamente ha avuto anche del contegno.

Sradicate 3 panchine con il braccio meccanico a Cisterna di Latina

L’assenza improvvisa di tre panchine pubbliche, posizionate nei giardini adiacenti alle case di proprietà comunale in via Primo Maggio, non è passata inosservata ai residenti che l’hanno segnalata al Comando della Polizia Locale. Per questo, dunque, sono iniziate le attività di indagine degli agenti che hanno sin da subito raccolto le testimonianze dei cittadini i quali riferivano di un uomo che nei giorni precedenti, utilizzando il braccio meccanico montato si di un autocarro, aveva disancorato le panchine da terra per poi caricarle sul mezzo e portarsele con sé, il tutto con una certa tranquillità di spirito.

Le ricerche della Polizia Locale

Successivamente, dopo qualche ricerca, la Polizia è riuscita ad individuare l’autocarro in questione, riconoscibile soprattutto per il braccio meccanico utilizzato per distaccare le panchine, e quindi giungere alle generalità del proprietario. Poi, sono partiti i sopralluoghi nei luoghi in cui il soggetto di solito frequentava. In questa circostanza, ecco che gli agenti hanno rinvenuto, in due diverse abitazioni situate in una zona periferica della città, le panchine che arredavano la corte esterna degli edifici.

Il commento del Sindaco