Civitavecchia, incendio al mercato: fiamme divorano un chiosco di generi alimentari

Un incendio improvviso a Civitavecchia, che non ha mancato di suscitare forte paura ed apprensione per le modalità e il contesto all’interno del quale è avvenuto. Le fiamme hanno preso d’assalto l’area del mercato all’aperto a Civitavecchia, nella provincia di Roma, distruggendo completamente un chiosco di legno. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Incendio improvviso al mercato all’aperto di Civitavecchia

Paura ed apprensione alle stelle nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo 2023, a Civitavecchia. Erano le 18.30 del pomeriggio, quando la segnalazione è arrivata alla centra operativa dei Vigili del Fuoco: la chiamata parlava di un incendio pericoloso innescatosi proprio all’interno dell’area del mercato aperto, zona rinomata, nei pressi di Piazza XIV maggio. Così gli operatori non hanno perso tempo, e una volta identificata la zona delle fiamme, si sono immediatamente diretti verso il luogo segnalato. Una volta giunti sul posto, hanno di fatto constato la particolare virulenza dell’incendio, che già aveva intaccato e assalito una struttura in legno – nello specifico una casetta dibita alla vendita di generi alimentari, andata completamente distrutta dalle fiamme. Le cause dell’incendio, al momento, sono ancora avvolte nel mistero, e solamente i rilievi effettuati qualche ora dopo, e le testimonianze riusciranno a far luce.

Le operazioni di spegnimento

La tensione, ad ogni modo, è stata molta, dal momento che si tratta di un’area particolarmente frequentata proprio per via del mercato all’aperto. Per fortuna, però, nessuna persona sembra essere stata coinvolta dall’incendio, né ci sarebbero intossicati. Il tempestivo intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco e l’impiego della loro strumentazione, ha fatto in modo che l’incendio si placasse, senza ulteriori danni circostanziali, senza che potesse intaccare altri elementi che pure erano presenti nei dintorni. Sul posto, anche i Carabinieri per dare supporto alle operazioni.