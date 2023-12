Civitavecchia: raccolta fondi per Giordano Sacchetti, il 17enne morto in un tragico incidente

Civitavecchia, in memoria di Giordano Sacchetti, il 17enne rimasto vittima di un grave incidente stradale. Lanciata una raccolta fondi dai compagni di classe.

La raccolta fondi per Giordano Sacchetti

È grande lo sconcerto per Giordano Sacchetti, il 17enne rimasto vittima di un incidente stradale a Civitavecchia, in via Ascanio Fiori, all’uscita di scuola, il 7 dicembre scorso.

La classe 4 A elettrotecnica dell’istituto Marconi di Civitavecchia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: “Vorremmo per quanto possibile riportare in vita almeno la sua moto che era la sua passione e organizzare questa raccolta fondi è l’unico modo che abbiamo per tenere vivo il suo ricordo”.

La città di Civitavecchia è sconvolta per l’accaduto e si è stretta intorno alla famiglia del giovane e ai giovani amici e compagni di scuola del ragazzo. I funerali si tengono oggi, lunedì 11 novembre 2023. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/9urqh-giordano

Cosa è successo a Civitavecchia lo scorso 7 dicembre

Tragico incidente all’uscita di scuola. Un 17enne, Giordano Sacchetti, è morto finendo con lo scooter contro un muro in via Sanzio a Civitavecchia. Un impatto che non ha lasciato scampo al giovane studente che era appena uscito dall’Istituto Marconi, dove frequentava il quarto anno.

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma sembra che prima di finire contro il muro il ragazzo si sia scontrato con un altro scooter, il cui conducente ha riportato ferite, ma non versa in pericolo di vita.

I messaggi di cordoglio del dirigente scolastico e dell’amministrazione comunale

Anche il dirigente scolastico, Nicola Guzzone, scioccato ha dichiarato: ‘Una tragedia assoluta che colpisce tutta la comunità scolastica’. E l’amministrazione ha inviato un messaggio di cordoglio: ‘L’intera Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Giordano. Il grave lutto colpisce tutta la città. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri tutti partecipano al dolore della famiglia’.

Ma i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del 17enne si susseguono ininterrottamente da ieri. Anche la Futsal Academy, società sportiva di calcio a 5, ha voluto esprimere il suo dolore con un messaggio sui social: ‘Impossibile trovare le giuste parole in un momento come questo. Per questo ci uniamo in silenzio, nella preghiera, alla famiglia per la grave perdita’.