Come è morta Lisa Marie Presley: chi era la figlia di Elvis Presley, età e vita privata

E’ morta oggi, venerdì 13 gennaio 2023, Lisa Marie Presley, figlia del celebre cantante Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley. Aveva 54 anni: è morta a causa di un malore improvviso. Appena tre giorni fa aveva presenziato alla cerimonia dei Golden Globes e alla premiazione dell’attore Austin Butler per l’interpretazione del padre nel film di successo “Elvis“.

Come è morta la figlia di Elvis Presley

La donna avrebbe compiuto 55 anni tra poco, esattamente il 1 febbraio 2023. Da quanto si apprende la figlia del grande cantante e artista avrebbe accusato un infarto che purtroppo non le ha lasciato scampo. A trovarla priva di sensi in casa era stata la domestica, quindi la corsa disperata in Ospedale. La 54enne era stata ricoverata in terapia intensiva ma purtroppo non ce l’ha fatta. Ad annunciare il decesso in un comunicato è stata la mamma:

“E’ con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”

Chi era Lisa Marie Presley

Come il papà anche la vita di Lisa Marie Elvis era incentrata in parte sulla musica. Tre gli album in studio prodotti, di cui l’ultimo nel 2012, mentre sei sono stati i singoli lanciati. Nelle scorse ore ha accusato un improvviso arresto cardiaco come visto ed è stata portata d’urgenza in Ospedale. E’ quindi deceduta a Calabasas, città nella contea di Los Angeles.

La vita privata, gli amori e il matrimonio con Micheal Jackson

La figlia di Elvis, che soprattutto da giovane aveva avuto problemi con la droga, è stata seguace in passato del movimento religioso Scientology a Los Angeles. Qui incontrò il suo primo marito Denny Keough con il quale ebbe due figli, Daniele Riley e Benjamin Storm, scomparso a soli 28 anni nel 2020. Divorziarono nel 1994 e in quello stesso anno Lisa Marie Presley sposò Micheal Jackson: il loro non fu un rapporto facile e giunse al termine dopo poco più di due anni anche se rimasero comunque in buoni rapporti. Nel 1998 ebbe una relazione con il musicista John Oszajca dopodiché nel 2002 sposò l’attore Nicolas Cage ma anche questo caso il matrimonio non durò più di due anni. Dal 2006 è stata sposata infine con il chitarrista della sua band Micheal Lockwood con il quale ha avuto due gemelle nate nel 2008. Anche questo rapporto terminò dopo alcuni anni, nel 2016.