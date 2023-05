Corruzione a Ostia: ai domiciliari anche un noto imprenditore balneare

Sarebbe coinvolto anche un noto imprenditore balneare, titolare di un locale sul lungomare a Ostia, nell’indagine per corruzione che stamani, mercoledì 3 maggio 2023, ha travolto il litorale romano. Un sistema articolato in cui c’erano dentro funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti. Un nuovo scandalo dunque che ha portato a dodici ordinanze di misura cautelare spiccate dalla Procura di Roma e notificate in queste ore: dieci persone sono finite così ai domiciliari (tra cui ci sarebbe anche l’imprenditore) e due in carcere.

L’indagine per corruzione a Ostia

Numerosi gli episodi di corruzione scoperti dalla sezione della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Roma Capitale. Oltre 100 gli agenti impiegati che stanno proseguendo con le perquisizioni e i sequestri scattati alle prime luci dell’alba di oggi. Le “mazzette” ai funzionari pubblici, secondo i primi dati emersi, sarebbero servite ad agevolare le pratiche, anche quelle più ordinarie. L’attività investigativa è stata portata avanti sia con metodi tradizionali che attraverso l’ausilio di intercettazioni ambientali e telefoniche, ed ha visto protagonista il pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura della Repubblica della Capitale. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un imprenditore balneare titolare di un noto locale a Ostia. Per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari come detto.

Arrestata per corruzione il Giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota: “Orologi, viaggi, gioielli e anche l’abbonamento all’Olimpico in Tribuna d’onore” (ilcorrieredellacitta.com)