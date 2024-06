Cosa ha detto Chiara Ferragni nella telefonata contro Fedez?

L’imprenditrice si sarebbe lanciata in uno sfogo contro il marito, esplicitando la sua avversione.

Da Ferragnez a Ferragn-Ex, la coppia di influencer più amata (un tempo) e discussa (soprattutto ora) fa ancora parlare di sé a Forte dei Marmi. Questa volta a scagliare il pomo della discordia è Chiara Ferragni, che ha dimostrato di non tollerare la presenza dell’ex nella stessa località dove stava trascorrendo il weekend con i figli. Le ultime indiscrezioni parlano proprio di un grado di tolleranza zero, soprattutto da parte di lei, mentre Fedez continua a farsi paparazzare, volutamente o no, in diverse location, accompagnato da modelle e nuovi “flirt”. Sarà questo protagonismo a infastidire Miss Ferragni? O forse la totale mancanza di tatto mentre lui si gode la bella vita?

Cosa ha detto la Ferragni sulla presenza di Fedez?

Frecciatine al veleno e fastidio da entrambi i lati per i Ferragn-Ex. Ormai non c’è più mistero sul fatto che tra i due coniugi non scorra buon sangue. Dai selfie della Ferragni col busto di Napoleone, a chiosa di una rima che Marracash dedicò a suo tempo a Fedez per sfottò, all’ultima stoccata del rapper durante un podcast.

Proprio durante la puntata, vedendo la foto di un golden retriever, Fedez avrebbe affermato sghignazzando “anche io ne avevo uno”, riferendosi ovviamente a Paloma, il cane che la coppia prima condivideva nell’appartamento, rimasto ora a Chiara. Senza contare il testo pungente di Sexy Shop, singolo appena uscito di Fedez e Emis Killa, con rime che l’artista ha tenuto a precisare non fossero rivolte alla moglie, ma comunque molto ambigue, tanto da far polemizzare tanti fan sui social. E che dire poi delle nuove fiamme con cui Fedez è stato colto in dolce compagnia?

“Lui è qui per rompere le scatole”: Chiara Ferragni si lamenta di Fedez

Dopo mesi di gossip e di scatti rubati sull’ex marito, ecco che il livello di tolleranza di Chiara Ferragni giunge al termine: l’occasione è arrivata a Forte dei Marmi la settimana scorsa quando l’imprenditrice, sapendo che anche Fedez si sarebbe trovato lì nelle stesse ore, ha pensato di sfogarsi al telefono. A rivelarlo è una fonte di Myrta Merlino che, presente durante la conversazione, avrebbe raccontato alla giornalista di Pomeriggio 5 lo sfogo della Ferragni.

“Ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui (Fedez ndr) fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo weekend da protagonista a Forte dei Marmi” – ha raccontato la giornalista nella puntata di ieri –“Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare”.

“#ChiaraFerragni non ha nuovi amori, ha un grande amico che l’aiuta in questo momento” Michela Proietti a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/IzZkLDqusR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 4, 2024

Mentre Fedez si abbindola tra le braccia di nuove compagnie, nel caso di Chiara invece non sembra ci siano nuovi amori all’orizzonte, anzi. “Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi”, è emerso sempre a Pomeriggio 5. Per Chiara al momento, la priorità rimane se stessa.