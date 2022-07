Covid, boom di casi nel Lazio: 11529 nuovi contagi, 9 morti. Il bollettino di oggi

Prima l’aumento con i dati più alti da marzo, poi il calo. E ora di nuovo l’impennata di contagi nel Lazio, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 11.529 nuovi positivi (ieri ne erano 7756, la scorsa settimana 7042).

Il bollettino Covid del 1 luglio nel Lazio

Salgono, rispetto a ieri, i casi positivi nel Lazio: oggi il bollettino ne conta 11529. In calo, invece, i ricoveri, con il trend che è allo 0,67%. Ecco, però, tutti i dati:

11529 nuovi contagi

-12 ricoverati

+1 terapia intensiva

+6588 pazienti in isolamento

+9 morti

4943 guariti

La variante Omicron 5 sta circolando. E l’aumento dei casi in Italia ne è la dimostrazione, al punto che molti esperti da giorni si stanno appellando ai cittadini. Proprio come ha fatto l’assessore D’Amato, che continua a invitare gli over 80 e le categorie fragili a fare la quarta dose, mentre a tutti gli altri ha chiesto di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso o lì dove potrebbero esserci degli assembramenti.

I numeri

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 2.518 2 Asl Roma 2 3.075 3 Asl Roma 3 1.583 1 Asl Roma 4 732 0 Asl Roma 5 720 1 Asl Roma 6 802 1 Latina 892 0 Rieti 219 0 Viterbo 321 1 Frosinone 667 0

Come ha fatto sapere D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,8%, mentre i casi a Roma città sono a quota 7.176. Questo di oggi è il dato più alto dal 4 febbraio scorso e il ‘numero complessivo dei casi su base settimanale segna il +50%, mentre l’incidenza sale a 853 per 100 mila abitanti (la scorsa settimana era 556), il valore Rt in rialzo a 1.23′.