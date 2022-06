Covid, aumentano i contagi a Roma: la mappa aggiornata. Boom di casi a Garbatella

Covid. La pandemia era agli sgoccioli. O almeno, così credevamo. C’è chi, con enorme ed intransigente scetticismo, poi, ha continuato a criticare anche il quotidiano impiego del monitoraggio, per mezzo dei consueti bollettini. Bollettini e rassegne quotidiane da parte delle Asl regionali che non avevano di certo lo scopo di incutere timore, ma, al contrario, di mantenere il controllo della situazione.

Proprio quei bollettini, ad oggi, ci mostrano chiaramente come la curva pandemica sia in rialzo nella città di Roma. E che quindi l’allerta deve essere mantenuta, così come la soglia d’attenzione.

Il Covid che avanza a Roma: la mappa

Di fatto, il Covid19 avanza, la mappa dei contagi quartiere per quartiere aggiornata al 22 giugno e consultabile sul sito della Regione è una macchia viola uniforme che non distingue una zona dall’altra. Nel monitoraggio, il tasso di incidenza è calcolato per 10mila abitanti, in base all’area di residenza o domicilio. Dunque, non ci sono situazioni a macchia di leopardo. Al contrario, il Covid avanza in modo omogeneo e coerente. Ecco la situazione aggiornata al 22 giugno.

I tassi di incidenza e i casi nei quartieri

I tassi standardizzati di incidenza cumulativa di casi Covid nel Comune di Roma, suddivisi per zone urbanistiche, registra 9.852 casi a Medaglie d’oro, 8.326 al Tufello, 5.632 casi in centro storico (la densità abitativa è di 2.652,2 per 10mila abitanti), 3.596 casi a Tor di Quinto, 8.601 a Val Melaina (tasso per 10mila abitanti pari a 2497). Casi e tassi alti in zona Corso Trieste: 13001 positivi, tasso pari a 2473.9. Naturalmente più è piccolo il territorio più l’incidenza sembra alta, ma il fatto che pressoché tutta la mappa sia uniforme. Tutto ciò fa intendere che il virus, nonostante le sue diverse varianti, non ha mai smesso di insinuarsi nel territorio romano.

Leggi anche: Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 i nuovi casi

Nomentano, Montesacro, Parioli, Tor Pignattara

La medesima situazione anche a Nomentano con un tasso del 2.530.5 i casi sono 9.296. Ai Parioli 4.922 casi (2.332 il tasso per 10mila abitanti), a Tor Pignattara i casi sono tanti, 8.649, ma il tasso è di 1858.7 , a Gianicolense i casi sono 12293 il tasso è pari a 2303.3. Ai Colli Portuensi, i casi sono 9139 il tasso si attesta a 2736.7. A Montesacro si contano 8326 casi, il tasso per 10mila abitanti si attesta a 2602.9. Dati altissimi a Torre Angela: 19252 i casi su un tasso di 2154.3- come pure a Borghesiana dove si registrano 12070 casi e il tasso è pari a 2223.1. I casi sono 7479 a Seprentara, con un tasso di 2408.8. Ostiense bassa con 1528 casi positivi e un tasso pari a 2051.2.

Record dei casi a Garbatella

Il record dei casi, invece, lo si registra nella zona di Garbatella: 10199 (tasso 2.458), nella zona dell’Esquilino il tasso è pari a 1840.7 i casi sono 7.956, al Tuscolano sud il tasso per 10mila abitanti si attesta su 2238.4 i casi sono 10.228, a Tuscolano nord i casi sono 4859 il tasso è di 2381.1. A Grottaperfetta il tasso è 2876.3 i casi sono 4263, al Verano il tasso è pari a 2353.1 e i casi sono 130, a via XX Settembre il tasso è pari a 2475.5 i casi 1852, nella zona Archeologica il tasso è alto per via della scarsa densità abitativa (2353.1) ma i casi solo231. A Corviale il tasso è di 2182.8 i casi sono 3379, al Trullo i casi sono 7805 per un tasso abitatio pari a 2648.2.

Giardinetti, Tor Vergata, Appia nord, Cecchignola, Casal Boccone

A Giardinetti – Tor Vergata il tasso è di 2798.9 e i casi 5686, nella zona urbana dell’Appia Antica nord i casi sono 608, il tasso è pari a 2206.3 , alla Cecchignola i casi sono 4351 il tasso è di 3024.1. mentre a Vallerano/Castel di Leva i casi sono 7590 il tasso di 2428.7. A Casal Boccone 4320 casi e 3115.4 il tasso d’incidenza. A Grottarossa ovest il tasso è alto 3985.7 ma i casi sono 1085, al Flaminio 2110 casi e tassi di 1735.1. Il quartiere Della Vittoria registra 5947 casi e un tasso pari a 2695.3.

Quartieri del Centro

A Prati i casi sono 4380, il tasso è pari a 2981.9. Mentre a Magliana il tasso è di 2301.7 e i casi 1334, all’Appio Latino i casi sono 5738 per un tasso di 2667.2, poco lontano al Celio i casi sono 915, il tasso corrisponde a 2743.7. A Grottaperfetta 4263 casi e tasso per 10mila abitanti pari a 2876.3. A Val Cannuta il tasso è relativamente basso 2169.3 rispetto ai casi 7120, a Pantano di Grano i casi sono 1738 il tasso è di 2874.9.. Ancora nella zona del centro direzionale Centocelle i casi sono 305 il tasso svetta a 2527.1. Mentre nella vicina zona urbana sempre di Centocelle la cosa cambia: 12.456 casi e tasso di 2279.4. A San Baslio sono 6160 i casi positivi, il tasso d’incidenza corrisponde a 2467.3. Più lontano, a San Vittorino il tasso p di 2532.5 i casi sono 3782.

Quadrante sud-ovest, sud-est

A Tor di Valle, 165 casi e tasso di 2353.1,a Ponte Galeria 3150 casi e tasso di 2257.4, a Torrespaccata 2880 casi e tasso di 2288, in zona Alessandrina 5835 casi e tasso per 10mila abitanti di 2157.9. A Tor Sapienza 2539 casi e tasso di 2043.4, a Tiburtino sud 5027 casi e tasso di 2307.7, Pietralata conta 2484 casi e un tasso pari a 1897.9, Casal de’ Pazzi 6941 casi e 2695.9 il tasso d’incidenzasi , al Casilino 2451 casu w 2442.4 il tasso, a Tor Tre Teste 2273 casi e tasso di 2197.1.

Sono 3984 i casi a Torre Maura (2042 il tasso in base alla popolazione), 4821 a Casal Bruciato (tasso di 2393.7), 2545 casi a Quarto Miglo (tasso pari a 2413.8), 3122 casi a Settecamini (2421.8 il tasso). All’Appio Claudio 5286 casi positivi e tasso basso: 1916, il che conferma come l’alta densità abitativa di alcune aree incida sui dati e sulla diffusione.