Covid, oggi nel Lazio 3.533 nuovi contagi e 8 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Il monitoraggio sui contagi che si verificano sul nostro territorio rimane imprescindibile, soprattutto in questi giorni autunnali in cui le temperature non aiutano di certo a fronteggiare la circolazione virale. Intanto il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi la circolare che avverte sulla disponibilità della quinta dose vaccinale per gli over 80 e gli over 60 che ne faranno richiesta.

Leggi anche: Covid, al via la quinta dose di vaccino: ecco quando e chi può farla

Covid, monitoraggio continuo

Ricordiamo, inoltre, che da qualche settimana ormai tutte le restrizioni per contenere i contagi sono cadute, mascherine incluse nei luoghi più critici, come i mezzi di trasporto pubblico. Dunque, siamo ritornati alle nostre libertà. Ma la libertà va difesa e tenuta ben cara, per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ora che siamo alla fine. Certo, nel mondo continuano ad essersi tanti altri problemi che non mancano di intasare tabloid e notiziari, ma non si tratta di un motivo valido per fermare il monitoraggio e l’osservazione della curva pandemica. Ecco, dunque, il bollettino aggiornato dei casi Covid nel Regione Lazio, oggi mercoledì 19 ottobre 2022.

Il dettaglio dalle Asl sul territorio

Ecco i numeri nel dettaglio da parte delle Asl dislocate sul territorio della Regione, che continuano quotidianamente a monitorare la situazione pandemica: