Covid, oggi nel Lazio 1443 nuovi contagi e 1 decesso: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Ancora un’altra giornata e ancora un altro bollettino. Nonostante la pandemia e la curva dei contagi sia largamnte sotto controllo e ”non critica”, l’autunno si avvicina e le temperature diminuiscono a vista d’occhio, ricreando così le condizioni ideali per la circolazione virale. Per questo è importante continuare a monitorare la situazione: ecco il bollettino per oggi, sabato 3 settembre.

I numeri Covid di oggi 3 settembre

I numeri provengono direttamente dagli uffici della Regione, ecco la situazione per la giornata di oggi, sabato 3 settembre:

1443 casi (sabato scorso 1663)

-2 ricoveri

1 decesso

I dettaglio da parte delle Asl

Aggiornati anche i numeri nel dettaglio grazie alle comunicazioni delle Asl dislocate su tutta la Regione: