Covid, oggi nel Lazio si registrano 3.161 nuovi contagi e 1 decesso: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. L’autunno ha, ormai, fatto il suo pieno ingresso e le temperature così come le piogge che si stanno abbattendo su tutta la Penisola in questi giorni ce lo dimostrano. Ma non è questo il problema, anzi. L’estate passata è anche un monito ad un possibile rialzo dei casi Covid in tutto il Paese.

Covid, lo spettro dell’aumento dei contagi in autunno

Infatti, come spesso affermato dagli esperti, le basse temperature ricreano le condizioni migliori per la circolazione virale. Di fatto, l’estate ha sempre rappresentato, in questi due anni, un momento di sto per la curva dei contagi. Staremo a vedere ora quale sarà l’effetto della copertura vaccinale e sarà necessario correre nuovamente ai ripari.

Varianti: più contagiose ma meno ”forti”

Ad ogni modo, il virus non è di certo quello di due anni fa. Certamente più ostinato e rapido nella diffusione, ha dovuto però rinunciar alla propria forza: le ultime varianti sono più contagiose ma meno violente. Inoltre, c’è anche l’effetto dei vaccini che hanno contribuito a ridurre notevolmente la mortalità, soprattutto tra gli anziani e i più fragili.

Il bollettino di oggi 29 settembre 2022

Intanto le restrizioni sono completamente calate, e il ritorno alla normalità non sembra essere poi un miraggio. Le scuole sono ripartire – con altri problemi c’è da dire – e il 30 settembre scadrà anche l’obbligo di mascherina su mezzi pubblici (bus e treni). Insomma, tutto fa bene sperare. Tuttavia, il monitoraggio è necessario proprio ora che la soglia d’attenzione è calata. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, giovedì 29 settembre 2022.

I dati e i numeri dalle Asl sul territorio regionale

Ecco il dettaglio che proviene direttamente dalle Asl che si trovano dislocate sull’intero territorio della Regione: