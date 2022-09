Covid, oggi nel Lazio 1418 nuovi contagi e 3 decessi: il bollettino dalle Asl

Covid, Lazio. L’opera di monitoraggio dei casi Covid nel territorio non può fermarsi. Soprattutto ora che le temperature iniziano ad abbassarsi, ricreando le condizioni ideali per la circolazione virale. In autunno sono molti gli esperti che prospettano un aumento dei contagi. Il monitoraggio ci aiuterà a non farci cogliere impreparati e ad affrontare con maggior prontezza un’eventuale risalita. Ecco il bollettino di oggi, venerdì 2 settembre.

Covid, il bollettino di oggi venerdì 2 settembre

Nuovi contagi: 1418 (ieri 1698, scorsa settimana 1576)

1418 (ieri 1698, scorsa settimana 1576) Trend al 0,07% (ieri 0,08%)

al 0,07% (ieri 0,08%) Ricoverati: -19 (settimanale -102, scorsa settimana -96)

-19 (settimanale -102, scorsa settimana -96) % occupazione posti disponibili: 7,91% (ieri 8,21%)

7,91% (ieri 8,21%) Terapie intensive: -2 (settimanale -2, settimana scorsa -1)

-2 (settimanale -2, settimana scorsa -1) % occupazione terapie intensive: 4,14% (ieri 4,35%)

4,14% (ieri 4,35%) Isolamento: -2957 (settimanale -23931)

-2957 (settimanale -23931) Morti: +3 (settimanale +29, settimana scorsa +29)

+3 (settimanale +29, settimana scorsa +29) Guariti: 4393 (settimanale +31942)

I dati e i numeri dalle Asl