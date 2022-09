Covid, oggi nel Lazio 1256 nuovi contagi e 1 decesso: il bollettino aggiornato dalle Asl

Covid, Lazio. Siamo alle soglie di un autunno che tarda ad arrivare, considerando le temperature di questi giorni in gran parte dell’Italia. Il che, dal punto di vista strettamente virale non può che essere un bene. Infatti le temperature influiscono secondo gli esperti – e non poco – sulla circolazione del virus.

Covid, il bollettino per oggi 11 settembre

Per questo in autunno si teme un’impennata di casi. Ed ecco anche il motivo di un monitoraggio continuo e costante da parte delle Asl sui contagi: di seguito il bollettino aggiornato per oggi, domenica 11 settembre.

1256 casi (domenica scorsa 1181)

(domenica scorsa 1181) +2 ricoveri

-1 terapie intensive

1 decesso

I numeri nel dettaglio dalle Asl

Ecco il dettaglio con i numeri ufficiali forniti direttamente dalle Asl dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio: