Covid, oggi nel Lazio 3221 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Il monitoraggio sui casi Covid nella regione Lazio continua senza sosta, soprattutto in previsione della prossima stagione autunnale in cui si teme un aumento concreto dei casi in tutto il Paese. E questo, soprattutto, con la complicità dell’abbassamento delle temperature. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, venerdì 5 agosto 2022.

I casi Covid nel Lazio oggi

Nuovi contagi: 3221 (ieri 3561, scorsa settimana 3958)

3221 (ieri 3561, scorsa settimana 3958) Trend al 0,16% (ieri 0,18%)

al 0,16% (ieri 0,18%) Ricoverati: -54 (settimanale -129, scorsa settimana +24)

-54 (settimanale -129, scorsa settimana +24) % occupazione posti disponibili: 15,18% (ieri 16,03%)

15,18% (ieri 16,03%) Terapie intensive: -3 (settimanale -11, settimana scorsa -3)

-3 (settimanale -11, settimana scorsa -3) % occupazione terapie intensive: 5,83% (ieri 6,15%)

5,83% (ieri 6,15%) Isolamento: -3190 (settimanale -19458)

-3190 (settimanale -19458) Morti: +7 (settimanale +69, settimana scorsa +71)

+7 (settimanale +69, settimana scorsa +71) Guariti: 6461 (settimanale +37219)

