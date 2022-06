Covid, oggi nel Lazio 7042 nuovi casi positivi e 3 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Continua il monitoraggio costante da parte degli uffici delle Regione su casi Covid, soprattutto in questo periodo in cui l’osservazione ha notato un leggero rialzo dei casi in tutto il Paese. Si parla di lieve ondata estiva, che certamente è in parte inibita dal caldo e dall’afa, nemici ontogenetici del virus. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, venerdì 24 giugno.

Il bollettino Covid di oggi, venerdì 24 giugno

Positivi: 7042

7042 Decessi: 3

3 Ricoveri ordinari: 564(+11)

564(+11) Intensiva: 54 (+4)

54 (+4) Guariti: 3455

I dati sono in aggiornamento costante, ricaricare la pagina in caso di informazioni incomplete