Covid, oggi nel Lazio 8.445 nuovi casi positivi e 12 decessi: tutti i dati dal territorio

Covid, Lazio. Ecco la situazione pandemica aggiornata alla giornata di oggi, sabato 26 marzo 2022, per il nostro territorio: i numeri dalle Asl e le parole dell’Assessore D’Amato degli ultimi minuti. Dopo il rallentamento della discesa dei casi Covid, ora, la leggera risalita, sebbene la situazione sia largamente sotto controllo per il momento.

Le parole di Alessio D’Amato di oggi sabato 26 marzo

D’Amato: ”Oggi nel Lazio su 10.423 tamponi molecolari e 47.473 tamponi antigenici per un totale di 57.896 tamponi, si registrano 8.445 nuovi casi positivi (-362), sono 12 i decessi (-4), 1.120 i ricoverati (+10), 70 le terapie intensive ( = ) e +5.138 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 4.268”. Lo ha reso noto l’assessore negli ultimi minuti dagli uffici della Regione.

La crisi in Ucraina e l’arrivo dei profughi a Roma

Aggiunge poi, alcune informazioni corollarie sulla questione dei profughi ucraini in Italia: “Questo pomeriggio nuovo volo della Guardia di finanza per trasportare pazienti ucraini bisognosi di assistenza, con arrivo previsto in nottata. Sei bambini verranno presi in carico dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù e una ragazza con leucemia dal policlinico Umberto I”.

I dati Covid dalle Asl della Regione

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.724 2 Asl Roma 2 1.463 5 Asl Roma 3 1.081 0 Asl Roma 4 276 0 Asl Roma 5 605 3 Asl Roma 6 866 0 Latina 1.032 0 Rieti 230 1 Viterbo 413 1 Frosinone 755 0