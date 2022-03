Covid, oggi nel Lazio 9004 nuovi contagi e 12 decessi: ecco i dati dal territorio

Covid, Lazio. Anche oggi arriva il bollettino direttamente dagli uffici della Regione Lazio sull’andamento della pandemia su tutto il territorio. Ricordiamo brevemente che ieri c’è stata la conferenza stampa del Governo, a seguito del Consiglio dei Ministri che si era avuto nel pomeriggio. Durante l’intervento, il Presidente Mario Draghi ha sancito lo stop definitivo allo stato di emergenza, confermandone la fine per il 31 marzo 2022 senza proroghe.

Contestualmente, ilha elencato tutte le novità che ci saranno nelle prossime settimane, a partire dall’abolizione del sistema a colori per le regioni, sino all’annullamento dell’obbligo vaccinale per gli over 50 in taluni contesti lavorativi. Tutti gli approfondimenti cliccando qui