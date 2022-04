Covid, oggi nel Lazio si registrano 5.506 nuovi casi positivi e 10 decessi: rapporto al 14,0%.

Covid, Lazio. Anche oggi, puntuale come sempre, arriva il bollettino sulla situazione Covid nella Regione direttamente dagli uffici centrali.

Il bollettino di oggi sabato 30 aprile

Il monitoraggio si rende necessario proprio in questi giorni in cui la soglia di allerta è bassa, mentre altre crisi, come la guerra in Ucraina, fanno sentire il loro rimbalzo mediatico e ci tengono con il fiato sospeso. Ecco i numeri e i datti dal territorio per oggi, sabato 30 aprile.

Le parole dell’assessore D’Amato

“Oggi nel Lazio su 8.168 tamponi molecolari e 30.963 tamponi antigenici per un totale di 39.131 tamponi, si registrano 5.506 nuovi casi positivi (-89), sono 10 i decessi (-1), 1.144 i ricoverati (-6), 62 le terapie intensive (-2) e +6.160 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 2.857. Questi i dati forniti dall’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato nella giornata di oggi.

I numeri dalle Asl sul territorio