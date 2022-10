Covid, tornano le mascherine al chiuso in Italia? Cosa potrebbe cambiare con l’aumento dei contagi

Aumentano i contagi da Covid. Si prevede una nuova ondata di casi positivi a causa della variante Omicron 5. I casi continuano a crescere e si torna a parlare dell’obbligo mascherine al chiuso.

Gli esperti manifestano preoccupazione per la nuova ondata di casi, per i conseguenti ricoveri, anche in terapia intensiva. Sulla base di questi dati sta nascendo l’idea di una nuova circolare da parte del ministero della Salute. Un provvedimento atto a far tornare le mascherine al chiuso, ma anche una limitazione degli assembramenti anche incrementando lo smart working.

L’invito del Ministero a sottoporsi al vaccino

Nonostante sia al vaglio il nuovo decreto il ministero della Salute continua a sollecitare i cittadini a sottoporsi al vaccino. Per quanto negli ultimi giorni sembra proprio che la campagna vaccinale stia sortendo i suoi effetti e aumentano le vaccinazioni giornaliere.

La bozza del Ministero dovrebbe fornire indicazioni utili alle Regioni alle quali uniformarsi durante la stagione più fredda, in tanti si aspettano arrivi una strategia da seguire per l’autunno e l’inverno così da combattere la diffusione dei contagi ed eventualmente anche nuove varianti.

Le misure sollecitate nell’immediato

In attesa di un provvedimento ministeriale, sulla cui veridicità restano dubbi di certo c’è il sollecito alle vaccinazioni e allo smart working. Sulle mascherine ancora non ci sono notizie, può essere una eventualità da valutare con l’aumento dei contagi.

D’altro canto è stato proprio il Ministero a negare di essere pronto a diramare una circolare. Una decisione presa anche in vista della nomina del nuovo esecutivo.