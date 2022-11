Covid, variante Cerberus in Italia: aumentano i casi, quali sono i nuovi sintomi

Nonostante ci sia un allentamento delle misure contro il Covid, quest’ultimo c’è ancora e i contagi sono in aumento. Il Governo Meloni ha annunciato l’intenzione di gestire la situazione del coronavirus in maniera differente e di limitare le restrizioni: reintegro dei medici no vax e niente multe agli over 50 non vaccinati. Ma gli esperti lanciano l’allarme, sembra sia prevista una nuova ondata di Covid, stavolta si tratterà della variante Cerberus a causa della quale si prevede che a Natale i contagi saliranno a 90mila al giorno.

Annunciato un aumento di contagi

A prospettare una situazione tutt’altro che rosea è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano che annuncia nei prossimi giorni un aumento dei contagi, soprattutto a causa di Cerberus. Uguale preoccupazione è stata espressa dall’Oms e dall’Ecdc che hanno evidenziato l’imprevedibilità di questa nuova variante. Sembra verosimile che con le temperature più basse il numero dei positivi possa aumentare e la cosa preoccupa…

Sintomi di Cerberus

Non sono previsti sintomi molto diversi da quelli dell’influenza stagionale. Sarà come successo anche con le altre varianti predominante la perdita di olfatto, gusto, febbre alta e tosse. Non è quindi facile stabilire se si tratta di una sindrome influenzale oppure del Covid senza sottoporsi a tampone. Opportuno, quindi, l’uso della mascherina in caso di sintomi influenzali. I sintomi possono cambiare, sempre secondo gli esperi, anche in relazione al numero di vaccini al quale il paziente si è sottoposto. Un maggior numero di cicli vaccinali dovrebbe permettere un decorso più veloce della malattia. Resta comunque un’incognita quale sarà la situazione che si prospetterà nei prossimi mesi quando si prevede l’arrivo della variante Cerberus.