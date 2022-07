Crisi di Governo, verso le elezioni anticipate: si vota il 25 settembre

Le dimissioni di Draghi, la decisione (inevitabile) di Mattarella di sciogliere le Camere, che di fatto ha sancito l’ultimo atto del Governo, ormai caduto. Da qui, quindi, le elezioni anticipate e gli italiani che saranno chiamati al voto. Ora, finalmente, c’è una data da cerchiare in rosso sul calendario.

Si vota il 25 settembre 2022 in Italia

Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche anticipate, dopo le dimissioni di Mario Draghi e la caduta del Governo. La data, come riporta l’agenzia di stampa l’Ansa, è stata confermata poco fa nel Consiglio dei Ministri che è stato presieduto dal premier dimissionario. Questa è la nona volta che in Italia la legislatura, che ora si sarebbe dovuta concludere nel 2023, giunge al capolinea prima dei cinque anni previsti.

“Come ufficialmente comunicato – ha spiegato Mattarella – ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultimo atto. La situazione politica ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e la modalità hanno reso evidente l’assenza di prospettive per una nuova maggioranza”. Da qui, quindi, il voto anticipato previsto per domenica 25 settembre.