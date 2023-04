«Dammi tutto!»: si avvicina e le scippa lo borsa, poi scappa in scooter

Ostia. Momenti di paura ieri pomeriggio per una signora rimasta vittima di uno scippo. La donna stava passeggiando tranquillamente quando all’improvviso le è stata sottratta con la forza la borsa. Ad agire un uomo che è poi scappato a bordo di uno scooter. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine che stanno attualmente svolgendo tutti gli accertamenti del caso. La borsa dell’anziana è poi stata trovata a terra, poco distante dal luogo dei fatti.

Lo scippo, la fuga in scooter e l’arrivo della Polizia

Lo scippo che ha visto protagonista una signora è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Siamo in via delle Isole del Capoverde, la donna stava passeggiando tranquillamente, quando all’improvviso le è stata sottratta con forza la borsa. Ad agire una sola persona, molto probabilmente a piedi. Sta di fatto che dopo aver messo a segno il colpo il malvivente è scappato a bordo di uno scooter. A seguito dell’accaduto la signora ha provveduto ad allertare subito le forze dell’ordine poi giunte sul posto. All’arrivo della volante, la vittima è risultata molto scossa ma ha poi potuto rientrare in possesso della propria borsa, lasciata a terra dal malvivente pochi metri più avanti. La donna non ha inoltre necessitato di cure mediche.

Il magro bottino e le indagini

Stando ai primi accertamenti effettuati, lo scippatore avrebbe sottratto all’anziana solamente pochi spicci contenuti all’interno della borsa mentre gli effetti personali non sono stati toccati. Presentata regolare denuncia, è stato poi effettuato l’identikit del malvivente. Rispetto a quest’ultimo, la persona è riuscita a scappare in quanto la vittima si è accorta dei fatti quando ormai era troppo tardi. Il malvivente è, infatti, riuscito a far perdere le proprio tracce. In corso le indagini degli agenti, la caccia allo scippatore è aperta.