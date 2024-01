Dichiarato morto in Ospedale, l’ambulanza prende una buca e lui si risveglia

Qualcuno avrà gridato ‘al miracolo’ quando un uomo dichiarato morto, nel traporto dall’ospedale a casa, a causa di una buca, s’è risvegliato. La storia che ha dell’incredibile ha come protagonista un 80enne indiano che era stato dichiarato morto. Un fatto successo in India che ha lasciato senza parole non solo familiari e amici del (finto) morto, ma tutto il mondo.

Dopo la constatazione del decesso il trasporto a casa e la buca miracolosa…

I sanitari del presidio ospedaliero nel quale era ricoverato avevano constatato il decesso dell’anziano, pertanto i familiari avevano organizzato il funerale a casa e predisposto affinchè un’ambulanza riportasse il proprio congiunto a casa. È stato proprio nel tragitto tra il nosocomio e l’abitazione dell’80enne che, quando il veicolo è finito su una buca, l’uomo ha iniziato a muovere una mano.

L’uomo, ancora vivo, è stato ricoverato in Terapia intensiva in un altro ospedale

Al momento era presente una nipote dell’80enne che ha chiesto ai sanitari di verificare. La constatazione che l’uomo era ancora vivo ha fatto sì che l’ambulanza cambiasse destinazione, dirigendosi immediatamente in un altro ospedale. L’anziano, sottoposto ad accertamenti sanitari, era effettivamente vivo, aveva battito. Nonostante la gravità delle condizioni che hanno indotto i medici al ricovero dello stesso nel reparto di Terapia intensiva, è rimasto un mistero come sia stato possibile che nell’altro nosocomio avessero constato il decesso. Il dubbio è che forse i macchinari non fossero funzionanti.

Lo choc dei familiari quando hanno appreso la notizia

La nipote ha informato, pertanto, tutti i familiari che aspettavano la salma per celebrare il rito funebre, che il loro caro era ancora vivo. Una notizia che ha lasciato amici e parenti che erano pronti a dare all’uomo l’ultimo saluto, sconvolti per la novità. D’altro canto anche i medici non sanno spiegarsi cosa sia accaduto, come sia stato possibile che la persona dichiarata morta sia ‘tornato’ in vita.