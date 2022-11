Roma-Lido nel caos, treni fermi da oltre un’ora e nessun servizio sostitutivo: pendolari bloccati

La linea Roma-Lido è ferma da oltre 50 minuti, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, e pare che all’orizzonte non ci sia nessuna comunicazione che possa riaccendere le speranze dei pendolari di ritornare alle proprie case dopo una lunga giornata. Ma quel che è peggio, è che nessun servizio sostitutivo è stato ancora attivato per il trasporto pubblico. Sono tantissimi i pendolari rimasti fermi, costretti a girovagare come spettri per la stazione in attesa che venga ripristinato il servizio. Ma di cenni da parte dei responsabili, ancora non ce ne sono in vista. La comunicazione arriva direttamente dalle pagine ufficiali e da Astral Infomobilità su Twitter, e di certo non sono mancati i commenti negativi da parte degli utenti che non sanno cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Il fermo, tra le altre cose, non poteva accadere in un momento peggiore. Infatti, proprio in queste ore di punta c’è chi dopo una lunga giornata di lavoro si appresta a ritornare a casa, magari per riposare, magari per togliersi un po’ di stress di dosso. Ma niente, di riposare ancora non se ne parla, perché c’è ancora un altro ostacolo da superare: quello del blocco della Roma-Lido dell’ultima ora. Il messaggio istituzionale che arriva sulle pagine informative recita un categorico e lacunoso: ”Servizio momentaneamente fermo per problema di alimentazione”. Peccato che quel momentaneamente possa essere tranquillamente tradotto o parafrasato con ”per oltre 50 minuti”.

