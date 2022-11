Dopo i cavalli e le pecore sulla Pontina arriva… l’oca: lunghe code per non investire il pennuto (VIDEO)

Di certo gli automobilisti in fila non si immaginavano il motivo dell’ennesimo rallentamento sulla Pontina. Ormai abituati agli incidenti e ai cantieri, anche ieri – domenica 20 novembre – procedevano rassegnati in direzione Pomezia/Latina a passo d’uomo.

Eppure, controllando sui vari applicativi, nessun incidente veniva segnalato, così come nessun lavoro in corso, essendo un giorno festivo. Ma la ragione del traffico si è svelata poco prima di Castel Romano, all’apparire di un’oca che percorreva la strada statale 148 al passo più veloce possibile per un pennuto.

Fattoria Pontina

La sorpresa, per gli automobilisti, è stata tanta. Ormai sulla Pontina si è visto di tutto: ci sono stati cavalli scappati che hanno corso sulla strada, ma anche pecore che hanno invaso la carreggiata contromano, creando il panico. Di oche, però, finora non si era mai sentito dire. Ecco quindi la prova: Nicoletta S., che ieri stava percorrendo la strada, dopo aver fatto diversi chilometri di fila, si è trovata l’animale davanti la sua auto e l’ha filmato, postando il video sul gruppo “Noi pendolari della Pontina”, da cui è stato tratto. “Ore 13:50 – avvisa Nicoletta – Oca sulla Pontina: difficile superarla!”

Purtroppo, da quanto ricostruito dai commenti, pare che le oche inizialmente fossero due, ma una sembrerebbe sia stata investita. Gli animali sono riusciti ad uscire – non si sa come – da una fattoria e da lì hanno imboccato la Pontina. Non sia se il padrone sia poi riuscito a recuperare la seconda oca e se, insieme ai pennuti, siano fuggiti altri animali.