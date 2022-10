Dopo la macchina di lusso anche l’utilitaria: le auto si ricaricano dalla finestra di casa (FOTO)

Fiumicino. L’inventiva, la creatività e l’adattamento sono sintomo di intelligenza, oppure di forte necessità. Solamente qualche giorno fa, un altro suo ”collega” nella Capitale aveva avuto la stessa pensata: non sapendo come ricaricare la sua auto elettrica ha deciso di far arrivare con una prolunga direttamente da casa alla macchina. Come si evince chiaramente dalla foto in copertina, scattata da Attilio Vettori, nei pressi di Parco Leonardo a Fiumicino. Un filo rosso che collega direttamente l’alimentazione elettrica della propria abitazione con la sua auto, rigorosamente elettrica, e comodamente sotto casa. Questa è la trovata di un residente della zona che, in un sol colpo, ha preso due piccioni: parcheggio e ricarica auto.

La domanda ora è: chissà se si tratta di un gesto ”disperato” del proprietario dell’auto, impossibilitato a trovare una colonnina libera per la ricarica, oppure se si tratta solamente di una soluzione creativa ritenuta più comoda e funzionale per ricaricare la sua vettura, tra l’altro proprio sotto casa. Ad ogni modo, si tratta di una foto importante, che di certo non passa inosservata. Il filo che collega l’auto all’alimentazione elettrica è a dir poco visto, non solo per la sua colorazione – rosso acceso – ma soprattutto per la sua lunghezza effettiva, scendendo da uno degli appartamenti dei piani superiori fino alla strada dove si trova la vettura da ricaricare.

Poi, l’autore della foto, con un post ha scritto in merito all’estati visione: ”Sperando di non aver violato la privacy di nessuno, questo post NON è contro il proprietario dell’auto (a cui va la mia comprensione e indulgenza). Ma spero che ci faccia riflettere TUTTI sulla necessita URGENTE di riammodernare i nostri box dotandoli di contatori elettrici perché il futuro non ci colga impreparati e per evitare di non vedere presto decine di cavi volanti come questo. Fate pressione sui vostri amministratori per agire sin da subito.”