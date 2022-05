Dramma a Palestrina: trovata coppia morta abbracciata nel letto

Un cattivo odore, poi l’allarme dei vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine perché in quell’appartamento, dove tutto taceva da giorni, qualcosa secondo loro non andava. E avevano ragione perché una volta dentro casa, in via Gregorio Pantanelli al civico 12, i Carabinieri hanno trovato una coppia morta, abbracciata nel letto.

Conviventi trovati morti a Palestrina

La porta chiusa dall’interno, l’intervento dei Vigili del Fuoco per buttarla giù perché nessuno, dall’altra parte, rispondeva. Una volta dentro, infatti, i Carabinieri hanno fatto una tragica scoperta: hanno trovato un uomo di 51 anni e una donna di 60 morti, sdraiati l’uno accanto all’altro, ormai senza vita nel letto. Erano morti da diversi giorni, per questo i vicini avevano sentito quel cattivo odore. E avevano allertato le forze dell’ordine.

Come sono morti

Sui corpi, in evidente stato di decomposizione, non sono stati trovati segni di violenza. Ma in casa i militari, che sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi, hanno trovato dei flaconi di metadone: non è escluso, quindi, che i due possano essere morti per overdose, loro che avevano un passato da tossicodipendenti. Ora, però, bisognerà fare chiarezza e capire cosa sia successo.