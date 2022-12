Dramma della solitudine a Manduria, vanno a fargli gli auguri di Natale: era morto in casa da un mese

Sono andati a fargli gli auguri di Natale, ma lo hanno trovato morto. È successo nelle campagne Manduria in Puglia dove un 70enne di origini tedesche, Franz, aveva comprato casa, l’aveva ristrutturata e deciso di trascorrere lì la sua vecchiaia. Purtroppo quando i suoi vicini sono andati a trovarlo la sera del 25 dicembre, siccome l’uomo non rispondeva, hanno allertato i Carabinieri.

Sono stati proprio i militari a fare la triste scoperta. Una volta dentro hanno sentito quell’odore inconfondibile che ha subito fatto presagire il peggio, poi raggiunta la stanza da letto dell’uomo, lo hanno trovato sdraiato a terra in avanzato stato di decomposizione. Doveva aver cercato di mettersi a letto forse proprio perchè aveva avuto un malore.

Le indagini hanno escluso una morte violenta

Sono scattate immediate le indagini. La morte è stata risalire a un mese prima, ma dall’esame esterno non sono emersi segni che potessero far pensare a una colluttazione o, comunque, a un decesso provocato da un’aggressione. L’ipotesi più accreditata è che sia morto a causa di un infarto.

Purtroppo Franz non era sposato e viveva solo in quella casa di campagna. Non ha potuto chiedere aiuto a nessuno e nessuno ha potuto soccorrerlo quando ha avuto il malore. D’altro canto il 70enne aveva una serie di patologie e a chiarire i vari aspetti della vita dell’anziano è stata la sorella che l’uomo aveva sentito al telefono il 19 novembre scorso. Dopo quella chiamata niente più…

Sono tanti gli anziani soli. Molti costretti a vivere in solitudine anche questi giorni di festività ed è proprio durante le feste che questi episodi diventano più angoscianti. Una tristezza che nasce dalla consapevolezza che troppo spesso, dopo una vita di sacrifici, i nonni vengono abbandonati a loro stessi senza aver ‘conquistato’ neanche il diritto a ricevere il calore della famiglia.