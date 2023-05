Elezioni Pomezia, Jessica Valle ed Enrico Mangano i più votati: la top 10 dei candidati consiglieri

Chi sono i candidati consiglieri più votati? Oltre allo speciale pubblicato questa mattina – con tutti i voti di preferenza lista per lista – vediamo adesso la classifica di coloro che hanno ricevuto più voti in assoluto. In testa abbiamo due ragazzi giovani, Jessica Valle, candidatasi con Fratelli d’Italia, ed Enrico Mangano, in forza al Partito Democratico, che hanno ottenuto oltre 700 preferenze ciascuno. Ecco allora chi c’è nella top 10 di queste Amministrative.

La classifica dei candidati Consiglieri più votati a Pomezia

C’è da dire che i candidati consiglieri più votati sono per la maggior parte tutti all’interno della coalizione di centrodestra e in particolare nel partito di Giorgia Meloni. Qui, al primo posto assoluto, troviamo Jessica Valle con ben 732 preferenze seguita da distanza ravvicinata da Enrico Mangano del PD con 728. Entrambi ragazzi giovani che entreranno in Consiglio rispettivamente in maggioranza e all’opposizione: sicuramente una buona notizia per la città. Terzo Errico Romano detto Romanino anche lui con più di 700 voti ricevuti.

La Top 10 dei candidati consiglieri alle Comunali 2023 di Pomezia

Jessica Valle (FDI) 732 Enrico Mangano (PD) 728 Romano Errico detto Romanino (FDI) 712 Maria Rotonda Russo (FDI) 658 Fabrizio Salvitti detto Salvini (LEGA) 651 Cinzia Marinelli (FDI) 641 Saverio Pagliuso (FDI) 615 Giovanni Fioravanti (FDI) 611 Giuseppe De Luca detto Pino (LEGA) 587 Sandro Paloni (FDI) 574

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale di Pomezia

Vediamo adesso come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Pomezia. Fratelli d’Italia (maggioranza) avrà 10 consiglieri: Jessica Valle, Romano Errico detto Romanino, Maria Rotonda Russo, Cinzia Marinelli, Saverio Pagliuso, Giovanni Fioravanti, Sandro Paloni, Anna Giugliano, Michele Conte detto Michele, Elisa Arzente detta Elisa; sempre nella coalizione su cui potrà contare la neo Sindaca Felici troviamo poi la Lega (3 consiglieri, Fabrizio Salvitti detto Salvini, Giuseppe De Luca e Omero Schiumarini, Forza Italia (Francesco Lamanna), e Marco Polidori (della civica per Veronica Felici Sindaco). All’opposizione avremo invece i tre candidati a Sindaco sconfitti (Eleonora Napolitano,

Stefania Padula e Giacomo Castro), quattro consiglieri del PD (Enrico Mangano, Martina Battistelli, Alessio Caporaletti e Rosaria Del Buono), due del M5S (l’ex Presidente del Consiglio Comunale Renzo Mercanti e la già consigliera nell’ultima legislatura Luisa Navisse).

