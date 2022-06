Ennesimo incendio a Roma: alta colonna di fumo nero (FOTO)

Come se non bastasse il devastante incendio che ieri pomeriggio ha coinvolto l’impianto di Malagrotta, oggi a Roma si contano numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Tra sterpaglie in fiamme, un appartamento avvolto dal fuoco in via Sutri, per non parlare poi degli incendi che da giorni stanno interessando il III Municipio (l’ultimo, in ordine di tempo, poche ore fa in via Matteo Bandello, all’angolo con via della Cecchina).

Incendio in zona Quintiliani a Roma: cosa sta andando a fuoco

Incendio pochi minuti fa anche in zona Quintiliani/Monti Tiburtini, a Roma, nei pressi della fermata della metro, più precisamente in via dei Monti Tiburtini all’altezza dell’incrocio con via Casale Quintiliani al civico nr 25. Qui, i in questi momenti, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con tre squadre, un’autobotte e l’elicottero per domare l’incendio, che sarebbe partito da alcune sterpaglie. Le fiamme, poi, si sono propagate e stanno interessando alcune baracche, che si trovano lì dove vivono alcune famiglie di nomadi, tra materassi, plastica e rifiuti di ogni tipo.

Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti, ma l’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo. E l’aria, ci racconta chi vive lì, si sta facendo irrespirabile.

Strada chiusa

Come fa sapere Luce Verde, attualmente la strada tra via Carlo Amoretti e via dei Monti Tiburtini è chiusa in entrambe le direzioni.

100 gli interventi dei Vigili del Fuoco oggi a Roma

Sono oltre cento gli intervenuti effettuati oggi dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma nella Capitale: di questi, circa la metà ha riguardano roghi di sterpaglie, boschi e colture. A Malagrotta, invece, sono 50 gli uomini impegnati per mettere in sicurezza l’aria e portare avanti le operazioni di bonifica: a fuoco, lo ricordiamo, due capannoni adibiti al trattamento di plastica e carta.

(Foto in evidenza di Para C. Gruppo FB)