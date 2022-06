Roma, fiamme divorano un appartamento: il fumo entra anche dai vicini

Roma. Una densa colonna di fumo che fuoriusciva da un appartamento situato al primo piano di un edificio in corso di ristrutturazione. Le fiamme sono divampate all’improvviso e si sono rapidamente propagate in tutto lo spazio circostante, divorando parte degli interni coinvolti. Il fumo ha continuato ad accumularsi all’interno, finché non ha investito anche l’abitazione del secondo piano.

L’allarme oggi alla stazione dei Vigili del Fuoco

L’allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco è scattato nelle ultimissime ore, alle 13.00 di oggi, giovedì 16 giugno: la Squadra 9/A del distaccamento di Prati, con l’ausilio dell’autoscala AS/1, è intervenuta in Via Sutri, 5 per l’incendio nell’appartamento. All’interno dell’appartamento erano presenti alcune suppellettili che, prendendo fuoco, hanno contribuito ad ingigantire il pericolo.

Le operazioni e la messa in sicurezza

Ora, sia l’interno cinque che l’interno sette sono state dichiarate momentaneamente inagibili. L’intervento provvidenziale degli operatori sul posto ha sventato il pericolo. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto funzionario VVF, Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza.