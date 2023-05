Fiumicino diventa set cinematografico, si cercano comparse per film e serie Tv: ecco come candidarsi

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino sta raccogliendo adesioni per un casting destinato a uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 60 anni, residenti a Fiumicino. Tre diverse produzioni cinematografiche sono alla ricerca di comparse per film e serie-tv che si dovrebbero girare a Fiumicino e nelle zone limitrofe agli inizi dell’estate.

Comparse a Fiumicino , i requisiti e come candidarsi

Gli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, la prossima settimana, da lunedì 8 Maggio a venerdì 12 Maggio, escluso mercoledì 10 Maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Anche in questo caso, per la partecipazione ai casting è richiesta una foto attuale in primo piano e una a figura intera, possibilmente stampate in formato A4, oltre che una copia del documento di identità e del codice fiscale.

Si precisa che la Commissione Cinematografica si limiterà a raccogliere le candidature a titolo gratuito e che sarà poi un’agenzia di casting e le diverse produzioni cinematografiche a valutarle.