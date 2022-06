Fiumicino, strutture scolastiche assenti…il personale pure: il disagio delle famiglie

Fiumicino. Non solo la carenza di strutture scolastiche sul territorio, ma anche di personale. Questa l’accusa che arriva direttamente anche da Orazio Azzolini, Presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino, che ha più volte sollecitato la tematica all’amministrazione pubblica. Non solo la carenza di strutture scolastiche sul territorio, ma anche di personale. Questa l’accusa che arriva direttamente anche da, che ha più volte sollecitato la tematica all’amministrazione pubblica.

Scuole, assenti strutture e personale

Nella sua ultima nota, afferma: ”La tematica scuola, in tutte le sue forme, sembra sia sempre meno importante per la nostra Amministrazione. Infatti, oltre alla carenza delle strutture scolastiche, purtroppo vanno sempre segnalate le carenze di personale. Non possiamo non notare, come denunciato da famiglie, associazioni ed altre forze politiche, che come lo scorso anno, ci ritroviamo alla metà di giugno a non sapere se alcune strutture scolastiche saranno aperte fino al 29 luglio (come da calendario scolastico emanato ad inizio anno dal nostro Comune), oppure se queste chiuderanno il 30 giugno”.

L’ennesimo ”sollecito” di Orazio Azzolini

Ma poi, l’invettiva si fa più forte: ”Molte famiglie, che ad inizio anno si sono impegnate lavorativamente, anche in considerazione del programma comunale, si ritrovano con neanche 10 giorni di preavviso a non sapere cosa succederà il mese di Luglio (se i loro figli verranno spostati su un’altra struttura o se addirittura dovranno restare a casa).

Oltre a non aver certezza di ciò che sarà nel prossimo mese, alcune famiglie ci segnalano di aver anche già effettuato il pagamento della retta, ma auspichiamo che di questo l’Amministrazione si farà carico del rimborso”.

La domanda all’amministrazione