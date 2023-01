Fiumicino senz’acqua per 15 ore, al via i lavori in diverse località del comune: ecco dove

Fiumicino. Una grande ventata di lavori su tutto il Comune. Non solo quelli che interesseranno il tratto stradale esterno, Roma-Fiumicino, o quelli per il rifacimento della segnaletica orizzontale, perché saranno in corso anche ampi lavori per la manutenzione delle condutture idriche, in diverse parti del Comune di Fiumicino e che inevitabilmente comporteranno alcune problematiche ai cittadini, come l’assenza completa di acqua, o di acqua ad alta pressione, per alcune ore durante la giornata. Ma non scoraggiatevi, sarà una situazione provvisoria per poter garantire il corretto flusso durante tutto l’anno. Ad ogni modo, per non farsi cogliere impreparati, ecco tutte le informazioni sulle località coinvolte e gli orari in cui ci si aspetta le interruzioni.

Da Fiumicino e Ciampino 16 nuovi voli Ryanair: viaggi low cost per vacanze finora proibite

Lavori di manutenzione nel comune di Fiumicino

Dunque, per i lavori di manutenzione, l’acqua mancherà per ben 15 ore in varie località del comune di Fiumicino, con Acea Ato 2 che annuncia lo stop idrico imposto per la realizzazione di alcuni lavori necessari che hanno l’obiettivo anche di potenziare il sistema idrico potabile, chiudendo il flusso in una importante condotta adduttrice. Di seguito tutto il dettaglio sulle località e gli orari.

Lavori a Fiumicino sulla conduttura idrica: 15 ore senz’acqua

Tutte le operazioni di manutenzione e potenziamento del sistema idrico nel Comune di Fiumicino si svolgeranno per 15 ore circa, dalle 9 di mattina alle 23.59 di mercoledì prossimo, 18 gennaio, con inevitabili conseguenze e disagi per i i cittadini che si troveranno ad affrontare nel periodo indicato la totale mancanza d’acqua o comunque la mancanza di un flusso adeguato di pressione costante. Le zone interessate saranno:

Fregene

Focene

Maccarese

Servizio di rifornimento acqua con autobotti

Data, dunque, l’ampiezza della fascia oraria e le inevitabili ripercussioni sui cittadini, nella stessa giornata di mercoledì 18 gennaio, sarà disposto anche un servizio di rifornimento acqua con autobotti fornito da Acea Ato 2, nelle seguenti strade: