Follia a Roma, ubriaco e impaziente alla fermata: a pugni contro la cabina di guida dell’autobus

Roma. Nella serata di ieri, domenica 28 maggio 2023, paura e delirio alla fermata di Anagnina degli autobus. Al capolinea Atac, un uomo ha dato di matto, perché molto impaziente di poter iniziare la sua corsa. A dire il vero, gran parte della sua irruenza era stata innescata dall’alcool che aveva assunto. Pretendeva a tutti i costi che l’autista partisse al più presto, e questo ha inevitabilmente creato disagi su tutta la linea, con tanto di ritardi.

Roma: “Dammi lo zaino o ti faccio male”. Ancora un’aggressione ai danni di un’autista dell’Atac

Roma: a pugni contro la cabina di guida dell’autobus

Il fatto, come anticipato, è accaduto ieri sera, presso il capolinea Atac della metro “Anagnina”, un uomo in evidente stato di alterazione dovuto assunzione bevande alcoliche, pretendeva che l’autista del bus linea 20, anticipasse la partenza della corsa, quindi inveiva nei confronti dell’autista, nonché sferrava pugni contro la protezione di plastica della cabina di guida, causando una interruzione del servizio che durava circa un’ora. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, e nessun danno rilevante al mezzo sul quale si è verificata la sfuriata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno denunciato l’uomo, un cittadino romeno di 44 anni, per interruzione di pubblico servizio.