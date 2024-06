Malamovida, follia nella via dei pub nella notte. Un ragazzino di soli 16 anni, per cause da accertare, è finito vittima di una violenta aggressione. Gravi le ferite riportate: il giovane, dopo essere stato minacciato, è stato colpito da una bottigliata in testa. Sul posto 118 e Carabinieri.

Una discussione nata nel pub, probabilmente per futili motivi come accade spesso in questi casi. Minori che, sfruttando un pretesto qualsiasi, ne approfittano per dar vita ad aggressioni, anche piuttosto violente. Ed è proprio questo quanto successo nella notte appena trascorsa a Latina, nella nota “via dei pub” che ospita i locali maggiormente frequentati per la movida specie nel fine settimana: un adolescente, dopo essere stato minacciato con un coltello, è stato preso a bottigliate in strada.

16enne aggredito nella via dei pub a Latina

Il ragazzino, che vive a Latina, mentre si trovava all’interno di un pub della zona, per cause da accertare, ha avuto un diverbio con un altro ragazzo per futili motivi. Quest’ultimo però ha improvvisamente estratto un coltello e lo ha puntato contro il fianco del giovane: “Esci fuori adesso“, la frase riferita al 16enne che, sperando di evitare ulteriori guai assecondando le sue richieste, ha acconsentito.

Evidentemente sperava che, una volta fuori, le cose si sarebbero risolte. Ma non è andata così. Il ragazzino ha provato a chiedere spiegazioni tuttavia, come risposta, ha ricevuto una bottigliata in testa. Un colpo violentissimo che gli ha procurato il taglio del labbro, la frattura del naso e la rottura di alcuni denti. Immediatamente sul posto è giunto un mezzo del 118 – arrivati tempestivamente anche i Carabinieri – che ha trasportato la vittima presso il nosocomio di Latina. In corso adesso le indagini per risalire all’autore dell’aggressione.

