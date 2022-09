Un eccesso di zelo ed uno smodato senso civico. Ci sarebbe questo alla base di un’aggressione avvenuta ai danni di un’anziano all’interno di un centro commerciale laziale nei giorni scorsi. Protagonista un giovane che se l’è presa con l’uomo convinto che avesse parcheggiato sul posto riservato alle persone con disabilità senza averne titolo. Peccato che però abbia preso un abbaglio colossale.

Anziano aggredita al centro commerciale Itaca

I fatti sono accaduti a Formia, presso il centro commerciale “Itaca” qualche settimana fa. Ma cos’è successo nello specifico? Secondo una versione il ragazzo, classe 1993, avrebbe aggredito l’anziano convinto che avesse posteggiato irregolarmente la sua auto nello stallo riservato alle persone con disabilità. Ma non era così. Sì perché l’uomo, di 79 anni e residente del posto, aveva tutto il diritto di parcheggiare nel posto riservato come poi accertato dai Carabinieri; ma un presunto eccesso di zelo, e convinto di operare una sorta di giustizia fai-da-te, ha portato il 29enne a prendersela con l’anziano, finito malmenato come detto, e poi contro la sua autovettura, alla quale è stato cagionato un danno per 1.500 euro.

Denunciato 29enne di Caserta

Inevitabile per il ragazzo, originario di Caserta, è scattata la denuncia dopo il racconto fornito ai Carabinieri di Formia da parte della vittima dell’aggressione.

