Fotografa Roma e vinci 1500 euro: degrado e bellezza della Capitale ‘sotto la lente’

Non è certo difficile ‘incappare’ in foto della Capitale invasa dai rifiuti. Che sia in periferia o nel pieno centro storico. Di immagini di cassonetti stracolmi, di immondizia gettata in strada, di cinghiali che rovistano tra la spazzatura ce ne sono a bizzeffe. E vengono pubblicate dai cittadini indignati, quelli che non si arrendono e continuano a denunciare, e dai personaggi del mondo dello spettacolo che contano sul loro seguito per puntare i riflettori su una situazione non certo degna di una città come Roma. Lì dove si dovrebbe respirare storia in ogni vicolo. Lì dove, purtroppo, non si respira perché bisogna fare, sempre più spesso, slalom tra i rifiuti. Tra marciapiedi dissestati, buche, cantieri sempre aperti e ‘toppe‘ messe in ogni dove. Ora, però, fotografare il degrado (e non solo) può far vincere i cittadini. Sì, perché il Comune, insieme alla Regione Lazio, ha dato il via libera a un concorso organizzato dall’associazione Visione Roma. I ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, possono diventare ‘paparazzi’ per un giorno e fotografare la città nei suoi due ‘volti’: da una parte la Capitale che ci invidiano, tra monumenti storici e terrazze da sogno, dall’altra l’incuria.

Come partecipare al concorso fotografico di Roma

Al concorso fotografico potranno partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni. Le regole sono semplici perché i partecipanti dovranno inviare due immagini della città: una dovrà mostrare la bellezza di Roma o ‘processi virtuosi’, l’altra dovrà testimoniare episodi di degrado e servirà come indicazione per possibili interventi di recupero dei luoghi. Non bisogna essere fotografi specializzati: smartphone alla mano e via a ‘paparazzare’ la Capitale. Tutte le immagini, spiegano dal Comune, dovranno essere inviate dal 15 agosto al 1 ottobre all’indirizzo: concorso.sognoroma@gmail.com. E tutte saranno esposte nella sala capitolina della Promoteca. Spetterà poi alla giuria, composta da fotografi come Marco Delogu e Rino Barillari, da personaggi del mondo dello spettacolo e da politici romani, scegliere le due proposte migliori entro il 15 novembre.

QUI IL REGOLAMENTO

Cosa si vince

La proclamazione del vincitore si terrà il 21 novembre: al primo classificato andranno 1500 euro, al secondo 1000 euro. Ora, quindi, fotografare Roma può far vincere. Da una parte le bellezze di un passato che resta, dall’altra il degrado che, purtroppo, sembra essere l’unica realtà, quella che sta prendendo il sopravvento.