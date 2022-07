Rifiuti a Roma, Simona Ventura: ‘La monnezza ci fa vergognare, io pronta a dare una mano’

Che Roma sia una delle città più belle del mondo non c’è dubbio. Quella del Colosseo, dei Fori Imperiali, dei monumenti che ci fanno invidia tutti, della storia che si respira in ogni dove. Ma, purtroppo, non c’è dubbio neppure sui rifiuti, quelli che stanno invadendo le strade, dalle periferie al centro. Perché camminare nella Capitale e incappare in cumuli di spazzatura, anche lì dove non te li aspetteresti, non è difficile. E, quindi, si respira sì storia, ma anche un odore acre e insopportabile, che con il caldo di questi giorni non fa altro che peggiorare.

La denuncia ‘social’ di Simona Ventura sui rifiuti a Roma

E se da una parte Roma viene scelta dai registi perché resta un set a cielo aperto, dall’altra sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, chi sui social, chi in televisione, non riescono a capacitarsi. E a credere che una città così, la Capitale d’Italia, stia affondando nei rifiuti. Prima la denuncia social dell’attrice Anna Foglietta, poi lo sfogo su Twitter della giornalista Myrta Merlino, ora il post di Simona Ventura, che su Instagram ha pubblicato delle foto che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. In alcune c’è lei, sorridente, sullo sfondo le bellezze delle Capitale. In altre ci sono montagne di rifiuti di ogni tipo, cassonetti che strabordano, strade sporche, marciapiedi invasi dalle buste e cittadini che per passeggiare sono costretti a fare slalom. Tra un cartone e l’altro.

Il post su Instagram

Simona Ventura, così come tutti i suoi colleghi, è convinta che Roma sia una città unica. Unica nel suo patrimonio, nel suo passato. Una città che, però, sta diventando unica anche per altro. Perché non è così strano parlare di Roma e associarla all’emergenza rifiuti. Tra i cinghiali che rovistano nei cassonetti e spazzatura in ogni dove e in ogni angolo. “La monnezza ci fa vergognare” – ha tuonato la conduttrice, che ha chiesto a gran voce delle soluzioni. Lei si dice pronta ad aiutare, ‘a dare una mano’. Affinché a Roma si resti senza fiato per i suoi monumenti. E non perché il fiato va trattenuto per via dei rifiuti.