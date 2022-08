Fulmini e mille morti all’anno, allarme a Roma per il mese di agosto. Le zone a rischio

Un tempo decisamente imprevedibile. Dove se da una parte si parla di emergenza siccità, caldo torrido e afa, dall’altra si parla di temporali, allagamenti, fulmini e mille morti all’anno. Dopo mesi di allerta meteo per l’aumento delle temperature ecco che Roma è sotto controllo per i temporali che sono previsti. In sostanza, non si ha più nessuna sicurezza.

I temporali estivi a Roma

La cosa che caratterizza più in assoluto i temporali estivi è sicuramente l’intensa attività elettrica che ne consegue. Infatti, il fenomeno atmosferico, a livello di tempo dura sì di meno, ma “scarica” molto di più. E tutto d’un colpo. In questi giorni la Capitale è stata protagonista di diversi episodi che hanno visto tantissime scariche elettriche.

L’allarme

Il sito dell’Iss ha pubblicato una ricerca in cui si fa riferimento al fatto che in Italia, in media, cadono circa 1.600.000 fulmini all’anno. La maggior parte, sono tutti concentrati tra i mesi di Luglio e Agosto. E questo, date anche le inevitabili abitudini della maggior parte delle persone in questo periodo, ne aumenta il rischio.

Roma per l’appunto è tra le zone più colpite e le persone più “a rischio” sono sicuramente quelle che stanno maggiorente all’aperto, ininterrottamente. Alpini, pastori, bagnanti, giocatori di golf, etc. Ma cosa succede quando ti colpisce un fulmine?

Cosa succede?

Il fulmine può essere immediatamente letale se scarica tutta l’energia direttamente sul soggetto colpito. O anche in maniera indiretta se questa proviene dal terreno o dall’acqua. Le ferite, principalmente riguardano le ustioni che possono arrivare fino al terzo grado. La cosa infatti che di consiglia di più quando ci sono temporali estivi e scariche elettriche fortissime è quella di mettersi a riparo all’interno dell’auto o di un edificio. Ovviamente, mai sotto un albero e mai rimanere in acqua perché l’elettricità può disperdersi.