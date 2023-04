Furti a Formia: tentano di rubare di gasolio da una clinica, ma qualcosa va storto. Arrestati

Formia. Un tentativo di furto andato a vuoto, perché scoperti sul fatto dal personale che ha notato sin da subito movimenti molto sospetti e che poi ha messo in fuga i malfattori. Il loro obiettivo era quello di impossessarsi del gasolio che si trovava in una nota clinica di Formia. Poi, si sono dati alla fuga, ma è stato tutto inutile, perché i Carabinieri si sono subito messi sulle loro tracce riuscendo ad intercettarli.

Tentato furto in una clinica di Formia

I controlli sul territorio sono costanti e continui, anche perché le occasioni di reato sono molteplici come dimostrato le cronache quotidiane che cerchiamo di raccontarvi ogni giorno. Soprattutto le truffe agli anziani, così come i furti i generale, sono all’ordine del giorno o quasi. Questa volta, però, il tentativo di furto non è andato a buon fine e i malfattori sono stati ”beccati” dai militari delle Forze dell’Ordine dopo essersi dati alla fuga con la speranza di far perdere le loro tracce. E così, a conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

In arresto un 55enne ed un 19enne

Nello specifico, i militari operativi nella Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 55enne ed un 19enne, entrambi di Qualiano (NA), resisi responsabili di tentato furto. Come già anticipato, i malfattori, proprio nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, hanno tentato di asportare il gasolio da una nota clinica di Formia, ma senza successo perché sono stati disturbati dal personale sanitario che si era reso conto del furto in atto. Presi di sorpresa, i due individui si sono dati alla fuga.

Le ricerche dei Carabinieri e la refurtiva

Le immediate ricerche poste in essere dai militari dell’Arma hanno consentito, però, rapidamente, di localizzare i soggetti che si trovavano a Scauri di Minturno a bordo di un furgone, all’interno del quale vi era materiale atto allo scasso, nonché una pompa di aspirazione e tre taniche da mille litri, una delle quali contenente circa 40 litri di gasolio. Gli arrestati sono trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Scauri di Minturno in attesa di udienza di convalida.