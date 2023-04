Furti a Latina, tentano di smantellare il postamat ma qualcosa va storto: ladri in fuga (VIDEO)

Latina. Un tentativo di furto sventato, la notte scorsa, ai danni dell’ATM Postamat dell’ufficio postale di Borgo Montello, frazione del comune di Latina. Di seguito anche il video dalle telecamere di sicurezza che mostrano le modalità con le quali i due rapinatori hanno cercato, senza successo, di portare a casa un succulento bottino.

Tentato furto al postamat di Borgo Montello

Il sistema di sicurezza a protezione della sede di Poste e dell’ATM, infatti, ha inviato in tempo reale le segnalazioni di allarme agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, consentendo in tal modo di rilevare le immagini di due malviventi a volto coperto che tentavano di manomettere il Postamat. Nei frame delle immagini video sono assolutamente chiare le dinamiche che i due malfattori hanno cercato di mettere in atto. Purtroppo per loro, gli operatori hanno prontamente richiesto l’intervento delle autorità locali per poi attivare il sistema di sirena con sintesi vocale che ha messo in fuga i due malviventi. Da questo punto di vista, i sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nel triennio 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia sono falliti proprio a causa di tali meccanismi di difesa.

Messi in fuga dal sistema di allarme

Un risultato importante, che è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito di installare presso i 108 uffici postali di Latina e provincia impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 519 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

I meccanismi di sicurezza di Poste Italiane

Gli uffici postali della provincia, inoltre, sono dotati di dispositivi a protezione del contante tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata e 207 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione a sportello. Ma non è tutto, perché la precauzione non è mai abbastanza. Infatti, oltre a ciò, Poste Italiane ha previsto per gli uffici postali di Latina e Provincia, l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata garantendo, nel corso del 2022, la presenza di una guardia giurata per oltre 320 ore durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici ed effettuando circa 40 ronde ispettive da parte di GPG, in orario sia diurno che notturno.