Ganago salta Juve-Nantes: è morta la figlia, aveva 5 anni

L’attaccante camerunense Ignatius Ganago giovedì sera non scenderà in campo contro la Juventus. Nessun infortunio per l’atleta ma qualcosa di ben più grave. Il 23enne è dovuto rientrare in patria a causa di una tragedia che ha colpito la sua famiglia. La figlia di 5 anni è morta improvvisamente a causa di un malore. Accordato da parte del club francese il permesso di tornare a casa, l’attaccante dunque non disputerà l’andata dei play off di Europa League allo Stadium.

La tragedia familiare dell’attaccante Ignatius Ganago

Il centravanti francese il prossimo giovedì non affronterà la Juventus in Europa League. L’uomo è infatti dovuto rientrare in patria a causa della morte improvvisa della figlia di appena 5 anni. A riportare la drammatica notizia è il quotidiano francese l’Equipe. Il 23enne è dunque volato nel paese d’origine per stare vicino alla famiglia in questo difficile momento. Anche i compagni di squadra e l’allenatore sono scioccati per l’accaduto.

Chi è Ignatius Ganago

Nato nel 1999 a Douala, in Camerun, nel 2017 Ignatius Ganago è arrivato in Europa grazie all’ingaggio con il Nizza che nel 2020, per sei milioni, l’ha poi ceduto al Lens. Dalla scorsa estate, si è invece trasferito al Nantes per 5 milioni. Con il nuovo club, l’atleta ha giocato 21 partite di Ligue 1 e 5 match in Europa League.