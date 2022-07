Genzano, sabato 30 luglio i funerali per Chiara Costantini: morta per un incidente stradale

Genzano. La data è fissata per sabato 30 Luglio alle 16 presso la Chiesa della Santissima Trinità a Genzano, giorno in cui si terranno i funerali di Chiara Costantini, la donna di 42 anni deceduta lunedì mattina intorno alle 7 in seguito ad un incidente stradale in Via Pontina vecchia, incrocio Via Strappelli, ad Ardea.

Sabato 30 luglio, i funerali per Chiara Costantini

La donna, proprio in quel momento, stava andando al lavoro presso il Comune di Ciampino, dove svolgeva impiego di tributi e contabilità. Le dinamiche che hanno portato alla sua morte sono ancora totalmente da chiarire. Quel che è certo, è che Chiara se ne è andata troppo presto, lasciando un enorme vuoto in tutta la comunità.

Offerte in favore di ‘Zampe felici onlus’

A Genzano, la sua terra, in tanti si stringeranno attorno alla nota famiglia per dare l’ultimo saluto a Chiara. La camera ardente sarà allestita dalle ore 12.30 presso il Policlinico di Tor Vergata. La famiglia ha chiesto per ricordare la donna non fiori ma offerte da raccogliere in Chiesa a favore di ‘Zampe felici onlus’.