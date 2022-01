Getta rifiuti pericolosi in un terreno: i Carabinieri lo fermano e trovano armi e munizioni in casa

Roma. Il mondo è ammalato, e non soltanto di Covid. La crisi ambientale diverrà nei prossimi anni la vera pandemia e la vera emergenza. A quel punto non basterà rinchiudersi in casa a smaltire serie tv dalla mattina alla sera, impastando pizze o facendo migliaia di video call per non sentirsi soli. Dovremo cambiare completamente il nostro modo di vivere, in ogni aspetto. In realtà, lo si dovrebbe fare già adesso, perché il tempo scorre, e la situazione si fa sempre più drammatica. A complicare la situazione, poi, ci si mettono anche coloro che smaltiscono in modo illecito i rifiuti speciali, altamente pericolosi per l’ambiente e le future generazioni.

Leggi anche: Roma, alla guida carichi di droga: fermati tentano una fuga disperata

Apre una discarica abusiva sotto casa, a Roma

Proprio lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente a personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, hanno denunciato a piede libero un 79enne romano. L’uomo è ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti, invasione di terreni ed edifici nonché deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Insomma, non si è fatto mancare nulla. L’uomo ha occupato abusivamente un’area di 300 mq di proprietà del comune di Roma, vicino alla sua abitazione, adibendola a deposito di una ingente quantità di rifiuti speciali. Tra cui carcasse di veicoli, bombole del gas esauste e pneumatici. Tutta l’area e quanto trovato all’interno è stato sequestrato. Una vera e propria discarica a cielo aperto.

Leggi anche: Rifiuti Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si continuerà a scaricare a Roncigliano

Armi e munizioni libere dentro casa

Ma non è tutto. I militari hanno poi eseguito una verifica nell’abitazione dell’uomo indagato. Questo perché il soggetto risultava detentore di armi. Così lo hanno denunciato anche per omessa custodia di armi dal momento che è stato appurato che le deteneva posate, con il relativo munizionamento, sopra l’armadio della camera da letto invece di custodirle come previsto. Tutto il materiale è stato ritirato cautelativamente dai militari.