Giallo sulla morte dell’avvocato Andrea Dini, la Procura indaga per istigazione al suicidio

Ombre sulla morte di Andrea Dini, il noto avvocato di Frosinone che il 18 luglio è precipitato dal balcone del suo ufficio, in Via Kennedy. Gli inquirenti stanno cercando di collegare tutti i punti, a partire dalla morte, che potrebbe non essere accidentale, fino al furto avvenuto sabato 22 luglio nell’abitazione dell’uomo, durante i suoi funerali. I ladri hanno “visitato” l’abitazione cercando qualcosa che, stando ad alcune ipotesi, potrebbe rientrare nel caso.

La morte sospetta dell’Avvocato a Frosinone

Andrea Dini è stato trovato morto a Frosinone per una caduta dal sesto piano del palazzo in cui si trova il suo studio, a pochi passi dal parco Matusa. Quella della caduta accidentale resta la pista più accredita ma ci sono anche altre ipotesi che gli inquirenti non vogliono escludere a priori. La vittima è stata trovata dalla Squadra mobile di Frosinone in canottiera, mutande e con una mascherina sugli occhi.

C’è poi la pista sullo stato di salute. Dini infatti soffriva di una malattia, un tumore al ginocchio, che negli ultimi tempi aveva inciso profondamente sul suo umore: da qui l’ipotesi, per l’appunto, di suicidio. Ma potrebbe esserci dell’altro?

Cosa cercavano i ladri nella casa di Andrea Dini?

La Procura, intanto, non a caso, ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio. Un altro dettaglio riguarda infatti l’intrusione di alcuni malviventi nella casa del 50enne mentre i familiari della vittima si trovavano presso la chiesa di Madonna della Neve per le esequie.

Verso le 16.30 di sabato pomeriggio, i ladri avrebbero forato il muro dell’abitazione senza prelevare nulla di valore, creando solo panico e mettendo tutto a soqquadro. Gli sviluppi delle indagini sembrerebbero dimostrare però che fossero in cerca di “qualcosa” in particolare, forse documenti o carte sensibili.

Al momento si attendono sviluppi nelle indagini che sono in mano al pubblico ministero Samuel Amari. Sequestrati nel frattempo i telefoni e computer dell’Avvocato noto e stimato di Frosinone, così come lo studio dove esercitava la professione l’uomo, per cui si attende ora l’esito della perizia affidata al consulente incaricato. Andrea Dini, lo ricordiamo, è scomparso lasciando moglie e figlia adolescente.