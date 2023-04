Giro di Sicilia 2023 in tv: date, percorso, orari e tappe

Per tutti gli appassionati del mondo del ciclismo, c’è una buona notizia: il Giro di Sicilia 2023 conferma una buona copertura in diretta TV e Streaming. Dunque, c’è la possibilità di seguirlo in tutto e per tutto, senza il timore di potersi perdere qualche momento cruciale della competizioni attesissima e che ormai è entrata stabilmente nel doveroso periodo di preparazione che precede il Giro d’Italia.

Giro di Sicilia 2023: le tappe e la gara

La competizione, tornata in calendario nel 2019, è una breve corsa a tappe targata RCS Sport molto entusiasmante e che ha avuto il merito di inserirsi stabilmente in questo grande periodo di preparazione al Giro d’Italia. Oltre a tutto il resto, come dicevamo, la gara può inoltre contare anche su di una copertura molto favorevole dal punto di vista mediatico e della diffusione. Sono quattro, in totale, le tappe in programma dall’11 al 15 aprile e che proporranno un percorso molto eclettico e variegato, con una giornata dedicata ai velocisti, due tappe intermedie e una giornata di montagna. Uno spettacolo di cui potremo godere facilmente grazie ad una doppia copertura integrale, prevista sia dalla Rai in chiaro che su Eurosport in payTV.

Come seguire il Giro di Sicilia 2023 in tv o streaming

Seguire il Giro di Sicilia 2023 in TV e Streaming è davvero molto semplice: lo si può fare sia attraverso i canali Rai, sia per mezzo di quelli messi a disposizione da Eurosport. Le trasmissioni prenderanno l’avvio ogni giorno intorno alle 13:50, con il collegamento che durerà fino alle 15:30 sulla RAI e fino alle 15:45 sul canale satellitare. Ecco di seguito il programma completo di tutte le tappe, con i giorni, gli orari e i canali.

Seguire la diretta Rai Giro di Sicilia 2023

Tappa 1 – Martedì 11 Aprile: 13:50-15:30 RaiSport

Tappa 2 – Mercoledì 12 Aprile: 13:50-15:30 RaiSport

Tappa 3 – Giovedì 13 Aprile: 13:50-15:30 RaiSport

Tappa 4 – Venerdì 14 Aprile: 13:50-15:30 RaiSport

Seguire la diretta Eurosport Giro di Sicilia 2023