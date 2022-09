Tragedia sul Gran Sasso: morto escursionista romano

Un bilancio devastante: due morti, entrambi coinvolti in drammatico incidente avvenuto sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Dei due scalatori coinvolti, ancora non si conoscono le identità, ma stando a quanto riportato da emmelle.it solamente l’età e la provenienza: 55 e 42 anni, da Roma e Arezzo.

Tremendo bilancio di due morti

I contatti con le vittime si erano persi già da ieri pomeriggio, quando tra i familiari era scattato l’allarme in quanto risultavano scomparsi e non rintracciabili. La notizie, poi, ha cancellato ogni speranza o dubbio. Di fatto, i cellulari delle vittime risultavano non raggiungibili, oltre a ciò solamente un grande silenzio, finché non si è dipanato il peggio.

Leggi anche: Tragedia sul Gran Sasso: morto il 31enne Gianluca Gasbarri

L’allarme nella serata di ieri

L’allarme si era diffuso nella serata, intorno alle 23.00. Subito i soccorritori si erano mobilitati. L’auto di una delle vittime era ancora parcheggiata ai Prati di Tivo. Le vittime erano considerate degli esperti nel settore alpinistico, ben noti nell’ambiente degli appassionati della montagna e delle scalate.

Le ricerche dei soccorsi

Probabilmente, una drammatica combinazione di maltempo e condizioni avverse che li hanno messi in seria difficoltà. Si può solamente immaginare, per ora, che durante la discesa possano aver perso la presa, per poi scivolare e precipitare per centinaia di metri. Lo stesso recupero dei corpi è rallentato e reso difficoltoso dalle pessime condizioni meteo, che peggiorano ancor di più in alta quota.

Aggiornamenti dell’ultima ora

Il comunicato del Corpo Nazionale di soccorso alpino sulla tragedia riportato da emmelle.it scrive quanto segue:

”In corso, durante queste ore, da parte del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese il recupero dei corpi di due alpinisti precipitati sul Corno Grande, sul Gran Sasso.”

Per quanto riguarda le vittime, si aggiunge: ”Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. I due alpinisti ieri mattina avevano raggiunto l’Abruzzo per un’arrampicata sul Gran Sasso, attraverso la Via ferrata Intermesoli, ma in serata non sono rientrati a casa, così verso le 23 il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese è stato attivato dal numero unico del Lazio per i dispersi, contattato dalla moglie di uno dei due, allarmata dal fatto che il marito non fosse tornato a casa e non rispondesse al cellulare.”

Trovati i corpi in fondo ad un canale

Infine: ”Stamattina l’elisoccorso con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino è decollato dall’aeroporto di Preturo (Aquila), ha sorvolato la zona e in prossimità di Pizzo Intermesoli, in fondo ad un canale sono stati identificati i corpi dei due uomini. I tecnici del Soccorso Alpino hanno allertato la Prefettura e hanno ottenuto dal magistrato il nulla osta per il recupero dei due alpinisti. Tra le ipotesi al vaglio le mutate condizioni climatiche di ieri, che potrebbero aver fatto precipitare i due uomini.”